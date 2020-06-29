端午連假加持 夢時代業績成長逾2成 17:522020/06/29 工商 林憲祥 、高屏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （日本超人氣潮流品牌「NYA-」首度到高雄設立限定店，端午節連假期間吸引許多遊客體驗。圖／業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午節連假剛圓滿落幕，不僅南台灣的高雄和墾丁湧現觀光人潮，造成各大飯店和民宿爆滿外，高雄百貨業也傳出捷報。其中夢時代方面，因今年連假比去年增加一日，加上夢時代現正舉辦2020「超給利」優惠活動，至6月28日止，全館祭出指定品牌消費滿2,000元送400元的超級回饋，包含200元商品抵用券、100元餐飲抵用券及100元指定品牌優惠折抵券，使得四天連假期間，來客數較去年同期增加近一成、業績成長逾2成。 (工商 ) #夢時代 #高雄 #業績成長 #連假期間 #指定 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 投資大老：新手散戶終將含淚收場 - 全球財經 - 工商時報 14檔法人一路買 抗跌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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