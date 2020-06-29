端午節連假剛圓滿落幕，不僅南台灣的高雄和墾丁湧現觀光人潮，造成各大飯店和民宿爆滿外，高雄百貨業也傳出捷報。其中夢時代方面，因今年連假比去年增加一日，加上夢時代現正舉辦2020「超給利」優惠活動，至6月28日止，全館祭出指定品牌消費滿2,000元送400元的超級回饋，包含200元商品抵用券、100元餐飲抵用券及100元指定品牌優惠折抵券，使得四天連假期間，來客數較去年同期增加近一成、業績成長逾2成。

(工商 )