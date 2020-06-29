繼日本之後，台灣又被歐盟摒於門外！歐盟公布開放邊境54個國家名單草案，台灣未列其中，對於歐盟的決定，台大公共衛生學院院長詹長權直言，這事件值得政府警惕、國人小心！他指出，台灣檢測量太低，很難說服其他國家。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，台灣目前沒有開放歐盟國家的人入境觀光旅遊，基於互惠原則，自然也不會接受台灣。

而外界質疑，台灣篩檢量太低，應實施普篩，莊人祥反問：「現在全世界有任何一個國家實施了嗎？」他指出，根據美國約翰霍甫金斯大學網站針對各國檢驗量能指標說明，要不要解封必須看檢驗量能，看當地的疫情規模而定，並且要觀察該地區的陽性率最可靠，世衛認為只有低於5％的國家才有資格談解封或放鬆社交距離，台灣只有0.43％。

至於「廣篩」，則是根據疫情調查，日前有一個醫護確診，他上班的工作環境接觸的病人會做盡量的篩檢，都是根據疫情調查，也做了很多次，上次只要有個院內感染事件就把急診病房的人 連病患也篩，還有一次，有個照護機構的員工感染確診，也是兩家照護機構的醫護人員和長照機構住民也全數在一個晚上篩檢。

莊人祥說，陽性率就是每天每驗出一個陽性必須用的檢驗量，台灣目前「真的是太低了」，就效率上來說，沒有普篩的必要，至於是否對大陸解封？因為從來沒有公佈自己的檢驗量能，因此也很難去推估大陸解封的可能性，他強調是否解封，要看陽性率才能評估。

(中時 )