62歲曾姓男子，感覺右眼前好像有蚊子在飛，他不以為意，還與友人相約打網球，沒想到球賽進行中，右眼突然看不見了！醫師檢查發現他的視網膜已經剝離，趕緊安排手術修補，救回靈魂之窗。

南投醫院眼科主任何建賢表示，視網膜剝離是眼科的急症之一，若沒有立即就醫治療，恐有失明的風險！中老年人、高度近視、眼球曾經受過外傷或曾經皆受手術治療、發炎、有視網膜剝離家族史，都是高危險群；視網膜剝離不會疼痛，但可能會出現突發性飛蚊症（出現大量的黑點或黑影）、閃光、眼前景物直線變扭曲等症狀。

何建賢表示，眼睛的構造是中空的眼球裡，充滿透明膠狀的玻璃體，大部分視網膜剝離患者，是視網膜發生裂孔，使得玻璃體液體經由裂孔進入視網膜下，造成視網膜鬆動、脫落。

視網膜出現裂孔時，醫師會使用雷射治療固定，預防視網膜剝離，如果沒有立即治療，剝離的時間越久或範圍過大，恐影響視力，甚至導致失明。因此，建議民眾尤其是視網膜剝離高危險群應定期至眼科檢查，養成良好用眼習慣，適度休息，避免眼球受到外力傷害。

(中時 )