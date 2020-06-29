知名生技公司與髮廊合作，在畢業季前到來偏鄉小校為學生義剪，送出別開生面的畢業禮物。（林和生攝）

為提升偏鄉學童自信心，國內生技公司大江生醫攜手知名髮廊，選在畢業季前為內埔僑智國小學生舉辦義剪活動，希望讓學生藉由新髮型展現不同以往的自信，有應屆畢業生興奮地說，覺得自己變得很炫，「這絕對是最棒的畢業禮物。」

大江生醫代表、詠江教育基金會董事長郭純妏表示，僑智國小是不少屏東偏鄉小學的縮影，1年級1個班、且今年小一只有4個人；校長盧政吉坦言，全校65名學生有一半來自弱勢清寒家庭，需要更多人關懷支持。

郭純妏說，幫助這些偏鄉學生接觸不同以往的生活經驗，也希望帶給他們正向與積極的啟發跟思考，希望對他們未來有一點改變，也希望這樣的愛能夠延續，等他們長大之後，能對這社會有所回饋。

美髮業者陳惠鶯強調，到場義剪的髮型設計師都是國際大賽得主，當然希望學生透過這次義剪，除了把他們打扮的漂亮以外，也讓他們感受社會的關懷，並能把來自社會的愛心持續在角落傳遞下去。

即將畢業的僑智國小小六學生蔡棋軒剪完頭髮後興奮地說，「真的變得比較炫」、很開心，因為以前都是剪80至100元的家庭美髮，從來沒有剪過那麼貴的，很感謝他們，這會是我拿到最好的畢業禮物。

(中時 )