法國28日舉行地方選舉第二輪，選民對總統馬克洪政府處理疫情的表現不滿，以選票處罰執政黨，也造成綠黨和其左翼盟友異軍突起。另外，社會黨的巴黎女市長伊達戈(Anne Hidalgo)則輕鬆連任。

馬克洪所屬的「共和國前進！」（LREM）參戰的里昂，史特拉斯堡，波爾多，貝桑松等大城，全部都以敗選告終。該黨在地方的支持度，原本就低於全國，但在大城市全部敗北，對馬克洪來說不是好消息。

由於新冠肺炎疫情陰霾遲未退散，加上規定投票必須戴口罩，投票率僅4成，創下史上新低。總統府愛麗榭宮指出，馬克洪對投票率低迷「深感關切。」

綠黨自行推出、或者該黨支持的候選人，這次贏得包括馬賽，里昂，史特拉斯堡，波爾多和南錫。法國中間偏左《世界報》認為，綠黨現在已成馬克洪執政的最大反對勢力。中間偏右的《費加洛報》指出，法國「政治面貌已然翻轉。」

(中時 )