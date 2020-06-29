漁船雷達上，可以看到外海滿滿的商船（紅色三角形），漁民作業得不斷閃避。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨立委邱志偉邀集相關單位協調，會中要求海巡署要加強驅離商船。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

北高雄的外海長期遭到大型商船盤據，一艘艘的商船連綿不斷宛如「海上長城」，此造成漁民出海作業受阻，下網作業還要不斷閃避，嚴重影響漁民作業權益。民進黨立委邱志偉日前邀集相關單位研商時強調，海巡署應該要有更強力的作為，任意下錨的商船要加強驅離，且相關單位要制訂罰則明確規範。

邱志偉說，從2019年底開始，就有大量的商船停泊在漁港外海，有些商船一停就是兩個多月，更有商船直接關掉AIS（船舶自動識別系統），在晚上出海、濃霧或下大雨時，從雷達上根本看不到前方有商船，駕駛漁船就像在搏命非常危險，甚至不小心擦撞商船，也時有所聞。

邱志偉23日邀集交通部航港局、高雄港務公司、海巡署及漁業署，與梓官、彌陀、永安及興達港區漁會代表討論，尋求解決之道。邱志偉說，商船的行為已經嚴重害漁民權益，政府需拿出魄力徹底解決問題，萬一有天漁船撞上商船導致沉沒甚至出人命，政府將難辭其咎。

高雄港務公司表示，依規定，非錨區是禁止下錨，僅能讓商船無害通過，因此在外海非錨區的商船理應當都不能停留，但有些商船為了避免停泊太久遭到記錄確實會關閉AIS，增加查緝的困難。

海巡署指出，6月中旬從台南到屏東的外海有200多艘商船停泊，海巡共驅趕20多艘次，部分關閉AIS的商船海巡會加強驅趕並登記，之後，該商船進入台灣的港口就會加強稽查，不過，海巡署坦言，因為沒有相關罰則，許多商船趕走後還會再回來，趕不勝趕。

海巡署第六巡防指揮部自6月25日至29日止，由第四海巡隊線上巡防艇配合巡邏勤務，結合威力掃蕩，自安平港外往南至興達港外實施擴大驅離作為，並蒐證檢附相關雷情資料函送23艘船舶至航港局南部航務中心，通知其迅速駛離。

航港局說，驅趕只能治標，要徹底解決問題還是需要明訂法規及罰則，海巡才有執法依據。

(中時 )