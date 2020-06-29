今年全球體壇受到新冠肺炎疫情影響損失慘重，今年宣佈取消的溫布頓草地錦標賽，因為有保險理賠，所幸進帳沒有受到太多影響，不過也因為保險合約到期，保險公司不願再承擔如此大的風險，將不繼續與溫網合作，明年恐怕沒有任何保障。

溫布頓主辦單位全英草地網球俱樂部已經連續17年以每年200萬美元（約5954萬台幣）投保「全球疫情險」，至今已經付出3400萬美元（約10.1億台幣）保費，今年新冠肺炎在全球大流行，4月份宣布今年溫網取消，全英草地網球俱樂部可獲得1.41億美元（約42億台幣）賠償，扣掉這些年付出的保費，換算後等於額外回收超過32億台幣經費。

全英草地網球俱樂部執行長路易斯（Richard Lewis）說：「在現在這種氛圍下，想要獲得疫情險保障簡直不可能。」

路易斯補充：「當我2012年開始在這裡工作時，因為SARS、豬流感等傳染病讓許多事情變得無法有保障，雖然是當下很難有保障，但之後還是有機會等到市場恢復，我們就可以再度獲得保險，所以只能說明年我們不會有保險，但我想應該是應該就是有段時間會受到影響，但應該不會有長遠影響。」

(中時 )