1名工頭因監督某家公司水電工程，因緣際會下與客戶女助理相識。工頭見女助理身材姣好，熱情在工作之餘邀約一起外出看電影吃飯。然而，2人日久生情竟約會到摩鐵床戰數回合，工頭還以「寶貝」親暱稱呼女助理，未料工頭的孕婦妻子事後得知自家丈夫出軌崩潰，憤而提出告訴。

據了解，此名水電工頭早已有家室，而且妻子還已懷孕數個月。不料，水電工頭卻在執行監督工程時，和客戶公司的1位女助理產生曖昧情節，水電工頭見女助理身材姣好，開始熱烈邀請女助理共同在工作之餘，出外看電影喝咖啡而日久生情，2人開始不定期相約到摩鐵滾床，多次大戰回合下來後，水電工頭逐漸開始以「寶貝」來稱呼女助理，終究紙包不住火，水電工頭的家中孕妻仍是得知丈夫出軌消息，憤而提出告訴。

出庭法院時，女助理聲稱水電工頭與自己只有工作關係，絕對沒有親密的性關係發生。然而，法官從2人的通訊對話中發現，水電工頭與女助理的對話極度肉麻，2人不僅用寶貝互稱彼此，還多次有相約到摩鐵開房的紀錄，因此判定女助理需支付賠償金22萬元給孕妻。

(中時電子報)