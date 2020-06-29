台電男子排球隊選手到台南市六甲國中進行為期5天的巡迴排球推廣營，邀請鄰近國中小排球校隊選手齊聚一堂。（莊曜聰攝）

台電男子排球隊為企業排球聯賽傳統強隊，素有國手搖籃之稱，今年3月拿下企業聯賽冠軍，完成隊史6連霸，在短暫休息後，29日開始一連串的基層排球推展活動，第一站開拔到台南市六甲國中，將邀請在地國中小校隊球員，進行為期5天的排球訓練，擔任隊中主攻手的黃建逢，當年就是六甲國中、小排球隊出身，能返校指導學弟技術及經驗，讓他相當開心。

六甲國中排球隊曾一度中斷，14年前重新組隊，黃建逢就是當時的創隊成員之一，他身材高大，高中時進入傳統排球名校豐原高商就讀，後來加入台電男排，多次獲選國手，在2013年天津東亞運更率隊拿下金牌，現在是企業排球聯賽史上得分紀錄保持人，在排球界有「台灣洋將」稱號。

黃建逢說，排球運動在進入成人領域後僅有業餘球隊可繼續球員生涯，選手長大後要兼顧生活與興趣並不容易，這次有機會再回到母校球隊與學弟面對面，機會難得，除了指導多年來累積的技術與傳承經驗外，也想跟小學弟們好好聊聊怎麼規畫球員生涯。

台電近年都會結合排球、籃球等隊伍，在寒暑假期間舉辦「Fun電營」活動下鄉指導三級學校球技、推廣體育，今年受到新冠肺炎疫情影響停辦，解封後化整為零，男排隊在全台規畫5場活動，六甲國中是第一站。

29日下午的開訓典禮中，台電公司準備制服與排球裝備送給六甲國中、小排球隊近30位球員，接下來幾天除了排球技能基本訓練，還有排球小學堂、韻律熱身、球感體驗、趣味體能等課程，並邀請球員家長參加交流比賽，透過親身體驗，更能支持孩子從事排球運動。

(中時 )