倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開低下殺，終場走跌118.05點，跌幅1.01％，收在11,542.62點，櫃買指數同步收黑，終場下跌0.74點，跌幅0.46％，以158.89點作收。三大法人方面，外資轉賣138.45億元，投信續賣7.28億元，自營商續賣19.39億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,951口多單，累計淨多單部位為31,682口，心態呈現謹慎中性偏多。

端午節連假期間，全球及美國累計確診病例不斷攀升，在二次疫情疑慮的心理衝擊下，不僅美股道瓊指數在台股長假期間重挫1,140點，跌幅達4.38％，費半指數也跌掉3.3％，連帶台股29日開低補跌的壓力大增。

儘管大盤短線拉回不可避免，但市場用來觀察景氣榮枯的銅價不跌反升外，VIX恐慌指數與美元指數也未出現異常飆漲的情況，甚至新台幣匯率29日維持走升格局，顯見市場資金並未出走，在市場游資氾濫、中多趨勢向上、內資心態偏多、外資買盤回籠的加持下，只要守穩馬其諾防線11,040點或季線不破，逢回都低接進場的好機會。

個股方面，本周納入投資組合的中天，受惠新藥授權金入帳及糖尿病新藥解盲成功，5月每股大賺2.05元，29日持續亮燈漲停再創新高。

多方主軸重回生技防疫股，除中天外，指標股尚有恆大、亞諾法、高端疫苗、熱映等，惟多檔個股短線漲幅過大，操作上務必留意量價結構及趨勢的轉變。至於遠距商機崛起帶動相關零組件和資安需求攀升、去美化及大陸加速自製晶片需求、蘋果新品拉貨題材和宅經濟商機等，相關個股如圓剛、聰泰、世芯-KY、力旺、玉晶光、鈊象及精材等可也多加留意。

(工商 )