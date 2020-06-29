豐銀投顧分析師羅雅渝表示，端午連假期間美國疫情持續升溫，確診人數26日再創單日新高，華爾街對經濟復甦展望轉趨保守，加上美聯儲要求前幾大銀行在第三季前不得提高配息和回購股票，盤面氣氛悲觀，導致美股四大指數26日紛紛回檔。

台股29日連帶受到影響，台積電與大立光雙雙收黑外，重要指標股聯發科與國巨也無一倖免，資金再度重回防疫題材。

國際貨幣基金（IMF）24日表示，疫情對全球經濟造成的傷害比預期更加嚴重，下修全球經濟成長率-4.9％，反觀台灣主計處預估2020國內經濟成長率達1.67％。加上各國央行財政政策及貨幣政策雙管齊下，台幣29日盤中升破29.5元，累計本季已升值6.29角，漲幅2.08%，資金浪潮對台股形成重要支撐。

個股方面，本周納入投資組合的威盛，轉型進攻人工智慧（AI）市場，自動駕駛技術研發漸有斬獲，有機會藉此搶攻大陸市場訂單。

展望後市，台股因具高殖利率優勢，7月開始進入除權息旺季後，約1,600檔個股將陸續除息，股利配發總金額約9,975億元，有望吸引長線資金回流，另有振興券上路，觀光、旅遊餐飲等消費利多浮現，短線可多加留意IC、5G、蘋果、季底作帳等個股。

(工商 )