永誠國際投顧分析師李忠興表示，端午連假期間，全球新冠肺炎確診數已破千萬，死亡也超過50萬人，加上美國聯準會（Fed）為金融業進行壓力測試，顯示疫情對金融業衝擊相當大，高價電子股29日出現漲多後的補跌，也拖累台股下跌118點，失守11,600點，惟生技與防疫概念股再度成為資金追逐的焦點。

他分析，3月下旬以來的V型反彈波，絕大多數的投資人不是沒有跟上，就是操作太過於短線，主因疫情使經濟數據創下大蕭條以來的新低，投資人擔心股市仍有大幅反轉的風險，導致操作偏向保守。

不過，那斯達克與費城半導體指數都在6月份創下歷史新高，並不是科技股有什麼了不起的業績表現，而是為了應付疫情，全球央行步調一致地降息，利率來到史上最低，而營造出領先基本面的資金行情。

新台幣兌美元29日再突破29.5元，改寫兩年多來新高紀錄，顯見資金仍積極流入國內，在台幣升值趨勢未變的狀況下，偏多操作不變，只是選股的問題而已，建議切入股價在10日均線以上的短線強勢多頭股，操作會比較有效率。

個股方面，本周納入投資組合的榮群，5月營收年增74.6％，股價技術面底部成型，大量套牢區也換手突破轉強，市場追價買盤湧現。

(工商 )