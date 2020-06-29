桃園高鐵站的青埔商圈，百貨零售拓展速度加速，包含新光影城複合商場、宜家IKEA旗艦店等大型商場陸續開幕，南桃園、中壢區周邊成為區域發展重鎮，商圈聚集帶來人潮。在地經營19年的老牌商場中壢大江購物中心也積極招商多家桃園獨家重量級品牌，如瓦城泰統集團「時時香」等進駐，鞏固「桃園餐飲第一」的龍頭地位，力拚暑假期間業績二位數的成長。

中壢大江購物中心副總經理何旭魁表示，2015年、華泰outlet開幕首月時，吸引大批外地人潮趨車前來，大江購物中心當時的業績每週均有6至7％的成長，交易成交筆數也有12.5％的成長，可見商圈共榮有助於活絡南桃園的買氣。再者現在的大江館內有萬寶龍、點睛品等輕奢高單價品牌，還有6,000坪地下遊逛街城，52家餐飲品牌供消費者選擇，屆時正逢「三倍券」發放使用之際，暑假期間將有一系列來大江吃喝玩樂的贈送回饋，再加上停車場免費停車等優惠，預計今年暑假期間業績可望成長二位數。

近年來百貨零售業積極拓點擴大版圖，多以具有群聚效果的商圈為佈局首選，以桃園市的鄰近高鐵桃園站的青埔商圈最受矚目，擁有廣大的腹地、交通便利等絕佳地理優勢吸引民間企業財團願意在此投資，「購物環境寬敞」更是成為商場興建規劃的必備條件，不僅改變當地消費者選擇購物逛街的習慣喜好，也讓桃園市內的百貨零售業勢力大洗牌。

從「都會型百貨到大型購物商場」、「北桃園到南桃園」，民眾逛街購物的選擇不再只是市區內連鎖體系的都會型百貨，消費者偏好除了購物、用餐更兼具娛樂休閒的消費模式，這也是近年來南桃園青埔商圈崛起的原因，包括今年七月開幕的國泰置地廣場．桃園、宜家家居IKEA旗艦店，未來還有環球購物中心A19、大江購物中心二期等接力開幕。

何旭魁表示，桃園市是位居首都生活圈、桃竹苗生活圈的雙核心城市，特別是青埔商圈的崛起讓更多外縣市的消費者開車前來，位在一號、二號高速公路交流道附近的中壢大江購物中心占有絕對的地理優勢，所以面對競爭對手的挑戰，中壢大江購物中心是非常看好商圈「共榮共利」有一加一大於二的效果。

特別是今年在疫情影響之下，全台百貨上半年幾乎壟罩在「買氣不旺」消費力不足的悶鍋裡，不過隨著五月底疫情趨緩零確診，中壢大江在六月份每日業績均有雙位數成長，可見所謂的「報復性消費」也有日漸升溫的趨勢，加上7月15日「三倍券」正式上路再搭配週邊競爭對手進駐開幕等熱門話題，無疑是為暑假檔期添柴火，對中壢大江更是一大助力。

(工商 )