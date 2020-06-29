目前國內疫情已趨緩，但全球新冠疫情仍持續延燒，我國要求入境者皆須居家檢疫，其中也包括空服員在內。近日卻有2名華航空服員在實施居家檢疫期間，違反規定在自家飯店開起房間，不料卻因「啪啪啪」聲音過大遭住戶投訴，才讓這起事件曝光，2人雙雙被公司記過處分。

據《三立新聞》報導，一名華航男空服員日前從外站返台，旋即入住華航自家的諾富特飯店（Novotel）進行居家檢疫，在隔離期間卻按耐不住寂寞，和另一名女空服員在飯店內「開房間」，明目張膽違反檢疫規定。

不料2人因沉醉在魚水之歡，導致翻雲覆雨時「啪啪啪」的聲音過大，遭鄰房投訴，公司內部經調查，對於違反檢疫規定，決定祭出重懲，2名空服員被記過處分。開房事件曝光後，全公司員工譁然。

對此，華航表示，「若組員於Novotel居家檢疫期間未落實相關隔離或檢疫規定，本公司依中央流行疫情指揮中心之規定辦理。」根據「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，空服員返台後參照居家檢疫原則，貨機組員需隔離3天，客機組員則實施5天的居家檢疫，隔離期間不得派遣勤務且不得外出。

(中時電子報)