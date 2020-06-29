上週，《紐約時報》轉錄英國《泰晤士報》的報導，指稱俄羅斯暗殺部隊向塔利班激進分子提供賞金，要塔利班不擇手段擊殺美國為首的反恐部隊，該報導中還說美國總統川普知情此事。對此川普否認否認他知道，並表示他詢問情報部門後，情報部門很早就認為該情報「不可信」。

商業內幕(Business Insider)報導，在泰晤士報 與紐約時報報導此後，上週六，白宮新聞秘書長凱里·麥肯尼（Kayleigh McEnany）澄清，川普總統和彭斯副總統都未獲悉這一情報。

麥肯尼說：「美國政府每天收到成千上萬的各種情報，它們不是都可信的，會受到層層嚴格的審查。」

川普在周日的一條推文中說，美國情報部門「不認為此消息可信」，因此也就未向他通報。

塔斯社報導，俄羅斯外交部說，這些指控是美國情報機構捏造的，俄國根本沒有與塔利班激進份子有什麼連絡。

俄國外交人員還說：「這種低能的假消息，清楚地表明了美國情報來源有多不可靠。」

塔利班也否認與俄國有合作，塔利班發言人扎比胡拉•穆賈希德(Sabihullah Mujahid)表示，「我們沒有與俄羅斯情報機構有什麼交易，這說法空穴來風。我們的破壞、殺人和暗殺行動，在幾年前就一直進行，而且是我們自己為自己在打的。」

穆賈希德繼續說道，「在我們與美國人達成協議後，情況發生了變化，他們(美國人)的生命是安全的，我們不會再攻擊他們。」

(中時電子報)