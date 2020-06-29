嘉義養殖青年聯誼會29日宣布成立，這群年齡45歲以下，志同道合的養殖青年未來將以團體作戰方式，突破小農產銷困境。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府輔導年輕一代的養殖戶成立西部第1支青年生力軍─嘉義養殖青年聯誼會。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府輔導年輕一代的養殖戶成立西部第1支青年生力軍─嘉義養殖青年聯誼會，今29日正式成立，未來這群45歲以下志同道合的養青，將透過聯誼會組織凝聚力量，互相打氣及經驗交流，以團體作戰方式，突破小農的產銷問題。

嘉義縣養殖面積近16000公頃，是台灣最重要的水產基地，布袋、義竹、東石等地陸上漁塭規模5800公頃，全國第三，每年魚蝦貝水產物產量5萬噸，產值50億元，海上牡蠣養殖規模更是全國最大，面積近1萬公頃，產量1萬公噸，年產值13億元。

為壯大小農漁產銷競爭力，嘉義縣政府指導、中華民國養殖漁業發展協會及嘉義養殖協會輔導成立嘉義養殖青年聯誼會，今由縣長翁章梁授旗成軍，翁章梁特別勉勵養青為嘉義水產打出一片天，為台灣未來的漁業接棒。

嘉義縣養殖青年聯誼會會長陳泓碩表示，鄰近的雲林及台南的養殖青年也都聞訊加入，目前有46位成員、10餘位申請加入中，規模持續擴大中，希望透過跨域合作，深化區域性養殖產業發展。

為協助嘉義養殖青年的成長，縣府特別邀請嘉義大學陳哲俊教授、賴弘智教授、水試所陳鴻議研究員擔任指導老師，並設立諮詢師團隊，由神農獎林篤毅及傑出漁民葉哲維、盧彥伶、蔡長材、邱經堯、黃國良先生等人擔任諮詢師，藉由指導老師、諮詢師的輔導團隊指導與策進下，持續穩健發展，創造養殖業新的機會與活力，達到提升養殖技術、改善漁民收益、強化產業鏈結並深化地方發展與永續漁業等目標。

(中時 )