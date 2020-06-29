「中央爽稅收、高雄活受罪！」高雄負債全國之冠，民眾黨高雄市長參選人吳益政28日指出，中央還欠高雄統籌分配款差額818億，陳菊執政時，石化業營業總部遷回高雄，增加稅收僅有1、20億元，與上繳國庫金額落差慎大，高雄若要脫胎換骨，須徹底解決財政問題，疾呼修改「財政收支劃分法」。

吳益政提到，日前在議會定期大會上，質詢代理市長楊明州關於高雄從中央拿到多少經費？楊明州答詢說，上繳國庫超過1500億元，但只拿到466億元統籌分配款，大約占23％，自有財源不足。

吳益政表示，民進黨高雄市長參選人陳其邁以往曾在臉書批評，當時舉中油為例，每年營業額為1兆元，上繳中央營業稅高達431億元，但高雄市每年卻僅有6億元稅收，令高雄人感嘆「生雞蛋ㄟ無，放雞屎ㄟ有。」陳其邁常說自己一生懸命在高雄，卻未提出對高雄財政問題以及財劃法的問題，要他用前行政院副院長高度好好回答市民。

「高雄需要的不是空洞的口號！」吳益政提出財政問題解方，若透過修法手段，增加稅收，不僅可解決建設經費不足問題，也可大幅改善空汙，未來各項基礎建設和重大建設成長的誘因下，可望吸引具競爭力的產業進駐，改善低薪化，才能解決青壯年被迫北漂現況。

民眾黨立委張其祿直說，地方長期仰賴統籌分配款，這種「奶瓶文化」相當嚴重，民眾黨團希望透過修法，改善中央跟地方政府的財政紀律問題。他也暗酸陳其邁說，補選市民在乎的是公共政策，不是要看養貓、賣賣萌這種網紅，希望補選回歸政策面討論。

(中時 )