美海軍28日宣佈周日起在菲律賓海實施雙航母戰鬥群聯合演習，同一天大陸軍方亦宣佈自周三開始在南海的西沙群島的周邊海域舉行5天的大型軍事演習。兩軍同時在南海擺開陣勢進行大規模武力展示，大幅升高南海對峙形勢，顯然沒有哪一方會在這場對陣中示弱。

據《美國之音》報導，美國海軍發布新聞指出，美尼米茲號航母戰鬥群與常駐日本橫須賀港的雷根號航母聯合實施這次的全域作戰協調行動，以顯示美國對地區盟友安全的承諾、美軍在印太地區快速集結兵力的能力，並證明美國做好準備應對所有挑戰國際準則的勢力。

尼米茲號航母戰鬥群指揮官科克少將(Rear Admiral James Kirk)說：「只有美國海軍能夠這樣大規模集結航母打擊群的力量，並穩定可靠地投放軍力以保護各國的海洋自由權。」

報導說，美國軍艦近幾個月來多次駛入大陸聲稱擁有主權的南海海域，以挑戰其主權主張。美國海軍表示，將繼續依照國際法實施這類的航行，為所有國家維護航行自由權利。中國大陸則多次嚴厲批評美國海軍的「航行自由」行動，並多次派艦船跟蹤、警告和驅離。

在近期美中關係愈發緊繃之際，南海情勢也快速升級，大陸海事局在星期天發佈的通告中說，在7月1日至5日期間，所有船隻禁止進入西沙群島軍事演習海域。對西沙主張擁有主權的越南則以東盟主席國的名義發表聲明，強烈指責大陸的南海主權聲明。

報導說，6月中旬美國海軍有3艘航母同時現身印度洋─太平洋水域，是近3年來規模最大的一次軍力展示。有分析表示，在美中兩國緊張關係不斷升級之際，此舉被認為是向大陸警示，並顯示美國海軍已經從新冠病毒疫情受創中恢復過來。

這次解放軍將進行大規模演習的西沙群島曾於1974年1月19日發生海戰，在西沙群島西部的永樂群島海域爆發一場大陸與越南的戰鬥。此次戰役中越南海軍戰敗退卻，大陸解放軍奪回了越南控制的西沙群島西部的永樂群島中的珊瑚、甘泉、金銀3島，並鞏固了對整個西沙群島及其周邊海域的控制權，自此西沙便成為越南與大陸之間領土糾紛的主要爆發點。

(中時電子報)