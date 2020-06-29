水保局花蓮分局與台鐵合作，預計在8月22日推出郵輪式列車超值農村體驗遊程，載遊客達玉里後，由水保局接駁上山賞花，限量300人；同時與花蓮赤科山22間特色農家合作，供民眾用三倍券消費享8折的優惠回饋。

花蓮年度盛事「金針花季」將在8月1日登場，隨著疫情解封、旅遊興致高勃，各地紛紛推出特色國旅遊程。

水保局花蓮分局和台鐵攜手，推出的郵輪式列車超值農村體驗遊程，8月22日開跑，遊程費用暫定約1000元，含台北至花蓮玉里來回車票、9人座上山接駁車、一日遊程及午餐合菜、晚餐在地特色便當與保險等。 另也和赤科山農友、店家合作推出「使用三倍券，享8折優惠」，鼓勵遊客持三倍券遊赤科山，幫助農友創造農村經濟。

水保局花蓮分局今在台鐵花蓮車站召開記者會。分局長陳淑媛說，分局去年輔導赤科山通過優遊農村體驗遊程評鑑，今年結合面積廣達170公頃的台地金針園區，為22間店家規劃特色識別標誌及農遊地圖，並與台鐵合作推出深度旅遊。

水保局長李鎮洋致詞時表示，5年前解除赤科山保安林地後，利於發展農村產業，透過農村再生計畫輔導，完善建置各項基礎建設及解說，並規劃具地方意象的走讀地圖，鼓勵遊客上山賞花海、享用美食之餘，還可以使用三倍券、農遊券享優惠。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，台鐵針對8月份赤科山與六十石山的花蓮金針花季，規劃2趟郵輪式列車，以往活動一推出，名額立刻秒殺。這次8月22日與水保局合作的列車，限量300人，近日在官網會公布訊息。

(中時 )