北市知名咖啡廳遭爆虐待浣熊，議員許淑華（中）、鍾沛君（左）29日到場關切。（張穎齊攝）

北市一家以可愛動物「小浣熊」為賣點的咖啡廳，28日遭網友在臉書公開社團爆料，指店內的小浣熊被綁在桌腳，還被店員用腳踢，另有一段「放狗咬小浣熊」的影片也遭曝光，店家此種疑似「虐待動物」的行為，引起大批網友撻伐。北市動保處與議員許淑華、鍾沛君29日到場關切，動保員隨即將松山、大安2間分店的4隻浣熊帶走。

「非常抱歉！」咖啡廳老闆湯姓飼主5度鞠躬，並坦言去年浣熊處於發情期，當時又沒有耐心，因此才會讓牧羊犬將浣熊驅趕回籠子，怎料卻被偷拍下來，這4隻浣熊都是他從小養大，都很黏他，他也視浣熊如自己小孩般照料，但此次真的感到非常抱歉，未來不會再養浣熊，他也願意將店面的經營權讓出。

動保處動物救援隊長吳晉安表示，浣熊飼養不易，民眾要飼養前應審慎考慮，依現場觀察，4隻浣熊無外傷，都很健康，但因影片中確實顯示浣熊被傷害，所以仍依法將浣熊莫入，並依違反《動保法》規定開罰飼主1萬5000元至7萬5000元，後續看動物園是否有意收養，交給動物研究員接手。

(中時 )