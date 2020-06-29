後疫情時代，掌握大數據將成觀光旅遊業復甦關鍵，聯合信用卡中心攜手Visa以資料共享交叉分析方式，探索海外觀光客至台灣、新加坡、南韓的消費行為，發掘後疫情時代，台灣布局國際觀光的商機，並分析歸納四大洞察。

洞察一：開拓潛力旅遊客群 新南向旅客為潛力股，新加坡與馬來西亞旅客來台的整體刷卡金額分別拿下第五、六名，僅次於美國、日本、香港及大陸，而馬來西亞旅客更在平均單卡消費金額以新台幣24,390元，拿下冠軍，新加坡旅客則以23,580元位居亞軍，超越美國、香港、日本，展現新南向國家旅客不容小覷的高消費力；印尼與越南旅客雖尚未成為台灣觀光主要消費來源，但兩國旅客在新加坡的單卡消費金額排名位居冠亞軍，為台灣未來值得拓展的觀光客源。

洞察二：推展全新遊台體驗 醫療、美食觀光值得深耕，醫療保健產業為海外旅客造訪新加坡、南韓消費金額最高的前五大產業之一，平均消費單卡金額各達42,000元及27,900元，而台灣的醫療保健產業雖具國際水準，但暫時未成為海外旅客來台的主力體驗與消費；另，台灣雖有「美食王國」之譽，大數據發現餐廳僅占整體消費金額8％，低於韓國及新加坡的11％，仍有成長空間。

洞察三：打造友善數位支付環境 推廣台灣特色場域，海外旅客來台消費以購物（25％）及住宿（23％）為主，而購物則大多集中於國際知名品牌、連鎖商店與商場，若能優化數位支付環境與支付便利性，如鼓勵小型與傳統商家、地方夜市與美食商圈加入感應或掃碼支付，將帶動海外旅客到具備臺灣生活文化特色的場域消費。

洞察四：最愛春冬訪台 季節特色行程具潛力，海外旅客普遍集中於3～4月春季時節與11～1月冬季來台旅遊；香港、大陸及馬來西亞、泰國等新南向國家較偏好購物旅遊；美國、日本以及新加坡旅客則較喜歡規劃深度旅遊行程。未來可依據不同國家旅客喜好，開發季節特色行程，搭配季節性主題設計當季旅遊產品，吸引海外旅客的同時也刺激分眾行銷。

本次聯卡中心透過「信用卡大數據平臺」所收集的2018年10月至2019年9月一年期間，國外持卡人來台使用主要國際信用卡跨國簽帳金額，第一名為大陸，第二名美國、第三名則為日本、香港排第四名、其他依序為新加坡、南韓、馬來西亞、泰國、澳門、菲律賓及越南等。

此外，國外旅客來台消費主要地點，東部及離島地區主要以陸客為主，美國、日本旅客仍集中在北部消費，其次為南部及中部地區。

(工商 )