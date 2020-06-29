徐小可、Ben、黃馨儀、范瑞君、咪咪近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊婚姻幸福就得靠演技的親身經驗。徐小可與Ben因信仰的關係，有段時間要經常讀聖經，但Ben有閱讀障礙，一看書就想睡，有次徐小可一個人在讀經時，Ben靠近詢問「讀什麼？」沒想到徐小可竟回說：「問那麼多幹嘛，反正你也看不懂」。

徐小可講完就後悔，只能趕緊上樓，好不容易等到Ben出現，她立刻抓著老公的手邊道歉邊祈禱，眼淚有如大開的水龍頭般不停流出，她笑稱當下如果有鏡頭在拍，這一幕肯定可以提報獎項，因為自己從來沒有在哭戲演得如此淋漓盡致，當下等到她收拾好情緒後，這才發現在她對面的Ben哭得比她更慘，「最後吵架危機順利化解」。

徐小可爆料老公在家很嚴肅，所以她很喜歡逗他開心，有次Ben剛洗完澡從浴室走出來，她立刻抓起棉被假裝驚慌表示：「你是誰啊！被我老公知道我家裡有這麼帥的男人，我該怎麼辦。」沒想到Ben竟回她：「妳有病啊。」還想繼續演下去的徐小可接話說：「我就是有病，你快來摸我，我發燒了。」讓Ben笑稱如果當晚想要something happen時就會跟著演下去，充滿夫妻情趣。

(中時 )