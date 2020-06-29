台灣在澳洲一年一度舉辦的「世界太陽能模型車競賽」勇奪佳績，除了是台灣首次拿下總積分冠軍外，更創下30多年來最佳的單一國戰績，29日特別在高雄科技大學為此次獲獎的國家代表隊進行表揚活動，民眾黨高雄市長補選參選人吳益政前往慰問獲獎選手，並盼望未來太陽能可以密切與高雄產業結合。

近年綠色能源的開發與應用成為愈來愈熱門的議題，教育部於2005年在高科大設立的南部太陽能學校，主要著重在太陽能的教育推廣及研發應用，並鼓勵更多青年投入綠色能源發展，此外，也讓年輕人們有平台可以展示自己的設計及創造力，激發他們對太陽能世界的不懈探索。

吳益政表示，全世界有許多城市在工業轉型時面臨困難，但有很多成功的例子都是透過大學技術與城市產業結合，進而研發出新產品，帶給更多民眾新的就業機會，高雄本身就有相當良好的產業基礎，只是缺乏人才，希望太陽能產業在未來可以與各個產業鏈作結合。

吳益政指出，太陽能學校已經在高雄有20年歷史，高雄發展太陽能的技術也相當成熟，除了比賽每年的澳洲國際太陽能車比賽屢獲佳績，高雄也推動過許多與太陽能相關的產業，包括太陽能綠建築、高雄愛河的太陽能愛之船，都是相當知名且效果顯著的太陽能設施，未來也考慮與高科大合作設置太陽能電動公車。

(中時 )