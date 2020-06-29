基隆長庚醫院29日舉行新卸任院長交接典禮，市長林右昌出席致意，致贈基隆嶼造型漂浮精油擴香座感謝卸任院長陳建宗任內卓越貢獻，強調基隆長庚為東北角唯一急重症醫院，期許新任院長賴旗俊繼續帶給基隆市民更優質醫療服務。

林右昌表示，陳建宗院長在基隆服務長達8年半，努力提升地方醫療水準及照顧市民健康，且長期深耕基隆、瑞芳、萬里與貢寮的社區健康照護，任內興闢3處停車場，提供521個車位，解決就醫民眾長久以來的停車問題，交出漂亮成績。

林右昌代表市民，感謝所有醫護人員疫情期間，辛勤守護大家健康安全，讓基隆疫情平穩，強調守護疫情最重要防線，就是把醫護防線守住，唯有專業醫護團隊，才有辦法真正守護國人健康與安全，期許持續帶給基隆當地鄉親更優質的醫療服務。

交接典禮由長庚委員會主委程文俊主持，現任院長陳建宗將轉任林口長庚執行副院長，原林口長庚副院長賴旗俊為新任院長，過程還播放回顧影片感謝陳建宗任內貢獻，院方人員離情依依，場面溫馨。

長庚醫院表示，新任院長賴旗俊，現為亞太玻璃體視網膜醫學會理事長、眼科醫學會理事等職務，今年帶領林口長庚醫院面對新冠病毒挑戰，擔任防疫應變團隊主席，不斷超前國家佈署，林口長庚收治全台最多的重症個案，仍帶領團隊度過難關。

(中時 )