雲林縣林內鄉義峰高中餐飲科學生做的土鳳梨酥料好實在，和知名品牌不分上下。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉義峰高中餐飲科做的土鳳梨酥只送不賣，贊助捐血活動，捐血者獲贈喜出望外。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉義峰高中餐飲科學生做的土鳳梨酥堅持實在用料，質優味美，只送不賣，大家都想成為獲贈的幸運兒，議員邱世文號召捐血，並穿針引線由校方贊助做為捐血贈品，只要捐血2500CC就送1盒。

邱世文發起捐血除了自己挽袖捐輸外，也促成義峰高中贊助學生手作土鳳梨酥與小農張明凱種的鳳梨當贈品，接過贈品的捐血人都有些意外，覺得很特別，尤其是土鳳梨酥，是有錢也買不到的。

義峰高中校長張菁惠表示，該校餐飲科學生自製土鳳梨酥，每年中秋節送給弱勢、獨居老人，14年來已送出30幾萬顆，採用的就是林內在地生產的鳳梨，愛心只送不賣。

張明凱說，林內鄉引進鳳梨種植好多年，因土質與氣候都合適，甜度與口感都很棒，成為義峰高中學生製作鳳梨酥的最佳食材，而且生鮮也很好吃。

雲林捐血站企畫陳修戎指出，7月1日林內鄉豪又豪五金大賣場前有一場捐血活動，送好吃的土鳳梨酥及鳳梨，千萬不要錯過。

(中時 )