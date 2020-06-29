財政部國有財產署北區分署今（29）日公開標售109年度招標第2批設定地上權土地，其中位於南港的「國揚大南港」案土地旁邊537坪，南港區玉成段二小段721地號土地，由麗寶建設以權利金總價7.89億元，一舉得標，推升南港的市場熱度。麗寶建設集團麗盛建設總經理何昭宏表示，未來將興建辦公總部之用。

今天麗寶建設砸7.89億元，一舉得標「國揚大南港」土地旁537坪地上權土地。換算每坪權利金得標單價147.15萬元，容積單價73.57萬元。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，這塊地就在「國揚大南港」案土地的同一街廓，就是原本大南港案進行土地變更後、捐地完成給市府，再對外標售的地上權土地，佔地537坪。以麗寶建設得標價格每坪約147.15萬元，再對照富邦人壽先前得標「大南港」土地所有權土地的價格約每坪376.5萬元，麗寶得標價，大概只有富邦得標價的39％、不到四成，相當精準。

(工商 )