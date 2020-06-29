位在印度南部的坦米爾納杜邦日前發生一起家庭悲劇，有名人妻子要求丈夫到附近新開的餐廳購買餐點，結果對方買回來的不是她想要吃的口味，讓人妻整個人氣炸，認為丈夫根本就不重視自己，最後她竟在自家陽台引火自焚，儘管被緊急送醫搶救，最後仍不治身亡。

根據《印度時報》報導，28歲人妻索米亞（Sowmiya）與32歲丈夫馬諾哈蘭（Manoharan）一同住在馬拉普拉姆（Mamallapuram），夫妻倆結婚已有12年的時間，育有2個寶貝孩子，分別為10歲與11歲。

事發於本月24日，索米亞要求丈夫去新餐廳購買「雞肉薑黃飯」，不過因為店內生意太好，熱門口味一下就賣光了，馬諾哈蘭最後只買到一般口味，帶回家後讓索米亞簡直就要氣炸了，說什麼也不願意吃這份餐點，最後馬諾哈蘭只好送給鄰居吃，隨後便出門上班。

索米亞認為對方根本不用心，越想越傷心之下，她竟然走到自家2樓陽台處，將全身淋滿汽油後點火燃燒，不久後被鄰居發現，趕緊打電話報警；警消趕到後立刻滅火，並緊急將索米亞送醫急救，不過由於她的傷勢過重，26日還是不幸身亡，目前警方已介入調查全案。

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(中時電子報)