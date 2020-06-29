自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，已出現多起本地確診病例。陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，從北京最近一段時間報告的病例來源來看，多數是在集中隔離觀察的人群當中，只有少數是在篩查當中發現的，樂觀地估計，在一周左右就可能看到報告病例會清零。

6月29日，北京市第136場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會召開。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建介紹，要進一步加強流調，對來源不明的病例要盡快查明感染鏈條，對確診病例要第一時間找到並管控所有密切接觸者，阻斷傳播途徑。加強疫情態勢的分析研判，進一步做好疫情溯源工作。

徐和建介紹，當前疫情防控形勢依然嚴峻覆雜，我們必須始終繃緊疫情防控之弦，嚴格「四方責任」，緊盯防控重點，壓實工作細節，及時查漏補缺，不放過任何風險隱患，不給病毒傳播以可乘之機，讓防控工作始終跑在疫情的前頭。

(中時 )