資深媒體人兼名嘴馬西屏過去是政論節目的重要班底，個人風格鮮明，還是出名的不NG，讓他擁有不少支持者，今年12月將滿65歲的他，近日突然自曝：「我真的要退休了。」

馬西屏28日在臉書宣布好消息，透露女兒將升職為「行銷企劃處創意設計部專案經理」讓他開心說：「聽到這個消息，比以前自己在報社升職主任還快樂。」並表示女兒相當獨立，大學畢業時，自己原本想提供工作機會給她，但女兒全拒絕。

後來女兒靠自己找到工作，馬西屏一開始還不知情，如今見到女兒在職場闖出一番成就，看得出他以女為榮的驕傲心情，最後則感嘆：「女兒和我很親，真正像是前世的情人。剛好今年我65歲了，兒女都長大了，我真的要退休了！」

事實上，馬西屏過去最多曾在1天之內錄7個節目，2014年傳出罹罕見疾病，因自身免疫細胞攻擊心臟，不得不入院動刀，術後還出現記憶力退化的後遺症，疑罹患「貝歇氏症」，近年已減少上節目。

(中時電子報)