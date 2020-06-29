現場蛋品砸落一地。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

現場蛋品砸落一地。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

西濱彰化北上路段區間測速系統停用2個月，端午連假就傳出狀況不斷，新上任的彰化縣警察局局長許錫榮指示，立即恢復機動式測速取締，保障用路人行車安全。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局交通大隊長林世明（左一）與交通隊同仁到肇事事故地點現場勘查，提出檢討改善的策進作為。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

不要說沒提醒你！台61線西濱快速道路彰化段的區間測速系統停用後， 4天端午連假期間，竟接二連三撞，共發生3起重大車禍事故、釀成2人死亡；彰化縣警局長許錫榮要求交通大隊即日起加強沿線機動式測速取締，保障用路人行車安全。

號稱「窮人的高速公路」西濱快，中部路段去年底全線通車，彰化縣警局配合公路總局規劃，於年初新裝設的區間測速系統並於3月2日起正式實施取締，不料4月間就被重機車友們踢爆系統對時韌體出包，導致時速計算錯誤。

該路段區間測速系統停用至今，不少駕駛人心存僥倖、愈開愈快，逾越90公里時速限制；端午連假期間民眾返鄉、出遊，台61線彰化段卻狀況不斷，共發生2起火燒車、1起自撞事故，其中蛋車還失控撞毀路標門架，大貨車上滿載蛋品碎落一地，33歲駕駛和移工傷重，送醫雙雙不治。

交通大隊長林世明指出，局長許錫榮到任後發現問題嚴重性，警方到現場勘查後立即提出檢討改善計畫；除自即日起恢復北上路段機動測速勤務，近日也將在該肇事地點下坡、轉彎路段前，裝設LED太陽能爆閃燈，藉此提醒用路人減速。

林世明說，台61線大貨車車流量高，警方主動請監理單位輔導大貨車業者裝設LDWS車道偏移警示的防嗑睡系統，並加強車輛警示安全裝置，減少駕駛開車打瞌睡出意外。

(中時 )