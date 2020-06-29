後指部訂製的「國防部防疫英雄紀念獎章」。呂昭隆攝

蔡英文總統下午前往後備指揮部主持「口罩國家隊」人員表揚典禮，並在致詞時提出後備3項改革方向，分別為「建立常後制度」、「後備動員合一」、「跨部會合作」；她說，國防部會迅速規劃，讓後備更加閃亮、照亮國防戰力。據了解，後備指揮部將併入陸軍。

蔡英文主動提及後備改革制度，她並指出，一是建立常後制度，讓後備軍力跟各軍種兵科的常備部隊，成為相互認同、共同努力一家人，並且根據後備軍歷練專長分三類，具有和常備部隊同樣戰力的後備戰士擁有同樣武器裝備，戰時迅速動員，和部隊共同作戰。第二類，具有能支援常備部隊作戰的後備戰力，在戰時擔任運補、修護、保護作戰關鍵基礎設施任務，最後還會有在後方擔任城鎮防護的後備單位。

她說，二是建立後備動員合一，後備人力跟戰略物資動員是防衛重要核心，未達成重層嚇阻目標，要擴大後備動員任務，不僅在基層野戰單位就培養出默契，在政策上更要有全盤規劃和真正的落實。

三是跨部會合作。後備動員是全民國防核心，透過跨部會合作，有效因應天災人禍，在戰時達成鞏固士氣，透過跨部會動員，精進協調整合，來有效落實平時、暫時應變所需要人力、物力。

(中時 )