憲法法庭明天（30日）將針對《黨產條例》釋憲案進行言詞辯論。德國學者薩布羅夫（Martin Sabrow）早在2018年來台演講時即已指出，台灣和德國並不相同，國民黨還真實地活躍在台灣的政治舞台上，繼續扮演重要角色。近日他接受《德國之聲》訪問時更強調，轉型正義不是用來打擊政敵的手段。

憲法法庭明天（30日）將針對《黨產條例》釋憲案進行言詞辯論，婦聯總會本月24日正式向司法院大法官會議提呈陳報狀，建請司法院秉持嚴格審查參與大法官中立性的慣例，敦促3位大法官自請迴避。

而根據《德國之聲》2020年6月16日報導引述柏林洪堡大學歷史教授、波茨坦歷史研究中心主任薩布羅夫（Martin Sabrow）的看法指出，轉型正義不是用來打擊政敵的手段。他說自己在2017年到台灣考察時，有點不安地看到民進黨似乎有些「矯枉過正」，「試圖通過以往黨產議題來徹底摧毀當今的國民黨」。

他認為，應該回歸讓選民去決定，並說「台灣、德國等民主已經立穩腳跟的社會，能夠容得下一個至少曾經代表了近半民眾的政治黨派。否則，我們很快又會滑入帶有專制面孔的『勝利者正義』誤區。這是我們一定要極力避免的。」

薩布羅夫（Martin Sabrow）早在2018年3月即受邀來台發表演講，分享德國的轉型正義，當時他表示，台灣與德國的情況大相徑庭。比如台灣的國民黨，已逐漸蛻化成為民主政黨，多次執政，擁有為數眾多的支持者，這點和東德的「德國統一社會黨」相當不同。而且國民黨的理念和政策還受到許多人的擁護，國民黨還真實地活躍在台灣的政治舞台上，繼續扮演重要角色。

薩布羅夫教授當時就已經拿德國統一社會黨和台灣國民黨來做比較，得出來的結果是：「相同的少，相異的多」。

律師劉昌坪也曾經於2018年9月12日在《風傳媒》撰文分析台灣與德國哪裡不同？劉昌坪認為，兩德統一時，東德的德國統一社會黨（SED）迅速瓦解，若干共產黨要員短期內企圖趁機攜帶財產潛逃出境，所以必須緊急凍結相關財產。台灣已經解嚴30年，政黨歷經3次輪替，與柏林圍牆瞬間倒下的時空背景，有極為顯著的差異。

(中時電子報)