趕在國內電信商開台的第一時刻，友訊（2332）也在第一時點宣佈推出全新的5G行動通訊無線路由器解決方案，順利取得友訊經營權的李中旺也首度以友訊董事長的身份為5G行動通訊無線路由器解決方案代言，期許友訊在5G革命性的發展過程中，能扮演舉足輕重的角色。

5G通訊時代來臨，具有高頻寬（eMBB）、低延遲（URLLC）、和大規模（mMTC）的5G通訊網路的佈建將有助於AR/VR、工業自動化、物聯網（IoT）、車聯網、和智慧城市等各類產業進行數位化的轉型，並將進一步改變多數人的生活方式。

相準此商機，各家網通廠商無不磨擦掌，希望在5G網路技術中爭得一席之地，友訊也不例外，搶先於29日宣佈推出因應不同使用環境而推出的5G行動通訊無線路由器，包括適合安裝在家庭或企業建築物外部的DWP-1020 5G戶外CPE、專為室內使用而設計的DWR-978 5G 無線路由器。

雖然友訊29日一口氣端出多道5G新產品，著眼於各國5G開通的時點不一，友訊強調，各項產品實際上市的時間和售價，將因國家/地區不同而有異。

至於DWR-2101 5G Wi-Fi 6無線分享器主打的是全球首款結合5G行動網路與Wi-Fi 6無線網路技術攜帶式無線路由器，可透過Wi-Fi 6 802.11ax 無線網路技術提供2.4和5GHz無線雙頻連網能力，可大幅提升使用者上網速度至目前LTE標準的10倍。

李中旺也對5G相關應用前景大表看好，李中旺指出，5G網路技術是帶動產業轉型升級的關鍵驅動力，在全球市場積極推動5G網路發展的推波助瀾下，必定能帶動網通相關產品創造更多垂直整合與加值的服務。

D-Link瞄準5G商機開出第一槍，不過李中旺強調，這只是友訊創新的第一步，未來友訊仍將持續投入研發能量，致力於打造令用戶驚豔的連網體驗。

(工商 )