雖然從經濟數據上來看，各國在重啟經濟後端出來的數據沒有想像中差，但隨著第二波疫情在美國再度蔓延，使得市場對於風險性資產的態度又從樂觀轉為謹慎。上週除了美股再次面臨大跌之外，外資對亞洲股市也出現了疑慮，除了大陸股市連續十四週獲得外資淨流入之外，對於其他亞洲股市，外資則是買少賣多。

根據統計，上週外資對大陸股市流入6.78億美元，從金額上來看雖然不多，但這卻是外資連續第十四週淨流入大陸股市，此外，台股和印度上週則轉為淨流入。另一方面，與大陸經濟連動甚高的東協市場卻持續遭受賣超。整體而言，外資對於大陸以外的亞洲股市信心依舊薄弱。

更特別的是股市表現。過去一週以來，大陸、韓國與台灣等東北亞股市幾乎全面上漲，但東南亞股市卻是全面下跌，顯示在二次疫情捲土重來的擔憂下，以科技與半導體為主的東北亞股市較易獲得資金青睞，但是仰賴內需消費與觀光地產的東南亞國家，短期內仍面臨資金時進時出的挑戰。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，全球新冠肺炎確診人數仍持續增加，第二波疫情在美洲地區已明顯擴大，但好消息是，美國與歐洲6月的PMI（採購經理人指數）初值彈升至四個月新高，即使尚未突破景氣榮枯50的分水嶺，但經濟緊縮的情形已大幅改善，這些數據都提振了近期市場風險偏好的情緒，有利股市表現。

林雅慧指出，經濟及疫情的不確定性，讓全球資金在今年以來大舉流入貨幣市場基金，這也意謂著龐大的資金正在場邊觀望，一旦買進的機會浮現，這些資金就會進場投資有利股市延續上漲動能。不過縱使如此，經理人的情緒並未轉向全面樂觀，反而是維持低度風險的投資配置，僅持續加碼科技與醫療兩大受惠於疫情下的產業。

例如根據「美銀美林全球經理人調查」，目前雖有6％的經理人表示多配置於股票，並同時回補小型股、價值股、歐洲股票與新興市場股票等先前做空的部位；但以絕對比重而言，則是最偏好科技、製藥以及通訊服務等產業，風格方面維持看好優質股、大型股與高息股，顯示經理人的投資情緒雖然好轉，但並未全面偏多操作。

然反觀大陸股市，外資買超的熱度卻是持續不減。摩根中國A股型基金產品經理張致寧表示，雖然全球疫情並未趨緩，但在過程當中，大陸並未放緩股市改革的腳步，為了提供更多當地中小企業更多的籌資管道，大陸官方將引導資金進入民營企業，並降低對美國市場的融資依賴。

譬如近期證監會就宣布將修訂上證綜合指數的編制，除了納入科創板、紅籌企業存託憑證外，同時也要剔除被風險警示的股票；這些改革若持續，預期具有高市值、科技屬性明顯中概股，將有望從海外紛紛回流A股上市。

張致寧指出，這種現象對大陸股市的投資人來說將有長線的好處，因為大陸資本市場近年已呈現「總量增速放緩，產業結構分化」的現象，屬服務業的第三產業對GDP的貢獻已超過一半，而股市結構也同步反映此一趨勢，泛消費相關的新經濟板塊，佔A股市值比重也從2007年的20％上升至目前的近五成，且相關產業的外資持股比重也較高，屬於新經濟領域的前50檔個股長期表現也領先大盤，可見扣緊大陸長線發展的主題，有利投資人從中獲取收益。

(工商 )