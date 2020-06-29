大同股東會進入倒數，大同公司派不滿蔡姓名嘴今（29）日在臉書貼文，指控「大同到處招募公司派臨時聘用的洪英保全。已經在6/23伺候過華映股東，6/30大同股東會擴大辦理，準備好好處理17.8萬非林郭股東云云」說法與事實不符。大同護衛經營權，今日發新聞稿宣布，將依法對蔡姓名嘴，訴究其法律責任。

大同不滿蔡姓名嘴在臉書貼文，說大同頻喊「有中資」、「公司資安有危險」，欺騙社會。大同今日發新聞稿指出，台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書，109年度偵字第8777號追加起訴書，先後起訴鄭文逸及其於台灣之股市炒手張莒華及林振興，起訴書明確記載鄭文逸及林宏信均坦承，欣同公司及新大同公司為鄭文逸所實質持有與控制之公司，欣同及新大同負責人林宏信、楊榮光，堂而皇之來競選大同今年董事改選，提供資金的上海龍峰集團負責人任國龍，也因涉炒股由北檢通緝中，大同有無非法中資股東，事實勝雄辯。百年大同過去三十年來配合國家資訊科技發展與資安需要，協助政府e化，負責內政部、海關、勞保局、國防部、軍情局、軍事安全總隊、軍購局採購中心等單位若干機敏系統建置，若遭非法陸資股東入主，有無國安問題不言可喻。媒體人如此不負責任的發言，歪曲事實，是非不明，其欺騙社會居心何在？

大同指出，蔡姓名嘴今日又在臉書貼文，指摘大同「到處招募公司派臨時聘用的洪英保全。已經在6月23日伺候過華映股東，6月30日大同股東會擴大辦理，準備好好處理17.8萬非林郭股東云云」，其言論不明究理、不負責任如出一輒。

大同指稱，大同民國108年股東會鬧場的前車之鑑，市場派18家法人股東共指派代表89人出席股東會，其中包括30名天鷹保全人員，以及十多名有傷害、毀損、槍砲彈藥等刑事犯罪前科紀錄者。

大同表示，據聞市場派今年將委派逾100名天鷹保全人員，總動員人力規模將更甚去年。為保障其他合法股東能順利出席股東會會場，確保參與會議過程的人身安全與議事權益，大同公司豈能不預作安全防範？蔡姓名嘴為市場派喉舌發聲，固可理解，但媒體人發言如此是非不明，罔顧「非市場派」股東的人身安全與議事權益，惡意借題抹黑大同公司基本的維安工作，大同將依法訴究其法律責任。

(工商 )