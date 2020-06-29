馬國賢、小鐘、瑭霏及籃籃近日錄民視《醫學大聯盟》，探討哪種錯誤洗衣觀念恐讓細菌爬滿身主題，現場以分組答題競賽方式進行。在百人民調搶答題中，馬國賢分享過去當兵時，因衣物沒分類洗，導致全身上下都過敏的切身之痛，甚至當完2年兵之後，才醫好胯下癢的問題，故事一講完眾人臉都綠了直喊：「噁～好髒哦！」還跟他「保持距離」，馬國賢趕緊解釋：「那是30年前的事，現在不會癢了啦。」

衣服沒洗淨，小心全身病，許多人一直都不知道自己採有NG洗衣方式，節目以「錯誤洗衣觀念」為首要討論重點，透過遊戲過程才發現每位藝人都犯過類似錯誤。當提及「衣物沒分類」的NG洗衣法，馬國賢回想過去當兵時的切身之痛，就是因為部隊所有人的衣服都混在一起洗，導致當兵2年期間胯下一直癢，還全身皮膚嚴重過敏，包括鼠蹊部都患有長達2年的異位性皮膚炎，直到退伍後花了1、2年時間，才治好「跨下癢」問題。

馬國賢（左起）、瑭霏、籃籃以及小鐘競賽答題。（民視提供）

而藝人們提到個人洗衣沒洗淨的經驗，也是五花八門樣樣有，像是籃籃過去有次為了趕通告，衣服才剛洗完沒晾就拿起來穿，導致穿在身上有怪味，小鐘聽完笑說：「這樣的味道，千萬別誤會是有錢人的味道哦！」接二連三的「鐘式幽默」讓現場笑聲不斷，連主持人白家綺也無法招架。

(中時 )