國防部防疫英雄紀念獎章。呂昭隆攝

為彰顯國軍第一時間投入防疫作戰，與嘉勉後備軍人輔導幹部及後備指揮部現役官兵，支援口罩增產任務辛勞，國防部後備指揮部於今（29）日在忠愛營區中正堂舉行「支援口罩增產有功人員表揚典禮」，邀請總統蔡英文女士親臨主持，會中特別頒發全體支援人員「國防部防疫英雄紀念獎章」乙枚，由北區後備指揮官李傑少將代表受領，並頒發支援有功後備輔導幹部「總統感謝狀」26員及表揚現役官兵「軍種獎章或國防部獎狀」19員等，共計46員，以感謝這群幕後英雄，夜以繼日、不辭辛勞的犧牲付出，讓國內口罩日產能不斷提升，可以充分滿足國人防疫需求。

面對當前「新型冠狀病毒肺炎」疫情威脅，後備指揮部依「中央流行疫情指揮中心」及國防部指導，配合經濟部口罩增產需求，在不影響常備部隊戰訓任務前提下，自今年2月3日起，累計動員後備輔導幹部1萬3千餘人次、現役官兵5萬7千餘人次，合計7萬餘人次，迄5月31日退場，共119個工作天，圓滿達成口罩增產任務。

後備指揮部指出，口罩生產過程中，後備夥伴必須忍受機械噪音和慣性的連續動作，而且晝夜顛倒主要擔任夜班的工作，也因為支援同仁不分晝夜的辛勞，使得國內口罩產能由每日的180萬片，在不到3個月的時間內，提升到每日2,000萬片的產能，不僅可滿足國人需求，同時也可以幫助友邦國家，也讓世界看見臺灣的防疫能力，「後備口罩國家隊」證明了，只要我們精誠團結，沒有戰勝不了的敵人。

後備指揮部進一步表示，本次表揚人員係依據任務實際執行情形檢討敘獎。其中，投入人數最多之單位為北區後備指揮部，轄屬單位計投入2萬4千餘人次；新北市新莊區輔導中心計投入149人。投入天數最多之後備輔導幹部為高雄市前鎮區輔導組長李榮台，支援生產114日；臺南市後備指揮部連絡士黃志民中士，支援生產91日、屏東縣後備指揮部政戰士蔡姿萍中士，支援生產85日，分別為男、女性士官之最。

後備指揮部強調，在這場重要的戰「疫」中，後備輔導幹部及官兵們，以站在防疫的前線為榮，就算這場無形的防疫戰，仍在持續中，但有我們同行請國人放心，國軍會在國人的齊心支持鼓勵下，必能永保高昂士氣，肩負起保國衛民的重責大任。

(中時 )