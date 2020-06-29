海巡偵搜犬區隊將正式服役，在基隆港嗅聞有無可疑氣味。（岸巡提供／許家寧基隆傳真）

海巡偵搜犬區隊將疫病及毒品阻絕於境外，保障全民的生命財產及產業安全。（岸巡提供／許家寧基隆傳真）

海巡署北部分署第二岸巡隊面對「非洲豬瘟」疫情來勢洶洶，決定召回最忠實的「萌」友海巡偵搜犬區隊，在完成走私農畜產品、毒品以及爆裂物偵搜查緝的特訓後，7月1正式與海巡人員並肩投入勤務，以強大的嗅覺能力，打擊不法，守護海防最前線。

第二岸巡隊表示，國際商港旅客入出境行李、貨輪進出口貨物檢查，因氣味複雜，海巡領犬員需觀察現場風向，人員動態，貨物及行李擺放位置，透過偵搜犬以超過人類嗅覺的敏銳度至少10萬倍以上的鼻子嗅聞，快速找到可疑的目標。

岸巡人員指出，偵蒐犬隻鼻子的表面積很大，因犬隻鼻子的表面積很大，而布滿在鼻子黏膜上大量的嗅覺細胞，就是牠們嗅覺優於人類的關鍵，研究指出，相較人類只有數百萬個嗅覺細胞，一隻狗擁有1.25億至2.2億個嗅覺細胞。

有了狗狗成為海巡最強力的夥伴！藉由進港百分百全面安檢，透過偵蒐犬厲害的鼻子，不管是攜帶感染豬肉入境、帶有害蟲的農產品，還是狡猾私藏的毒品，通通躲不過牠們這一關，將疫病及毒品阻絕於境外，保障全民的生命財產及產業安全。

(中時 )