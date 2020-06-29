林振彪老師將在7月1日起至12月29日於樹林地政事務所舉辦「筆情墨趣-林振彪水墨創作展」。（樹林地政事務所提供）

林振彪老師將在7月1日起至12月29日於樹林地政事務所舉辦「筆情墨趣-林振彪水墨創作展」。（樹林地政事務所提供）

樹林地政事務所今天表示，自今年7月1日起至12月29日止將邀請林振彪老師至地政事務所舉辦「筆情墨趣-林振彪水墨創作展」，歡迎各界踴躍前往參觀。

林振彪老師是國立台灣藝術大學書畫學系畢業，曾獲國畫類比賽第一名，其作品多以本土鄉村為背景，有一股強烈的在地精神。樹林地政事務所指出，林振彪老師尊崇傳統又具創新的水墨作品，作品皆從自然中吸取靈感，以清新色調、靈巧筆墨營造出清幽意境和豐沛情感。

而本次展出的作品風貌多樣，樹林地政事務所說，有生動雅緻、色彩秀麗的工筆花鳥畫，以及展現大自然山川之美的寫意山水畫，無論花鳥、走獸、人物皆在他的筆下呈現出不同的意境和風貌。觀賞者能從林振彪老師的作品中看到瀟灑淋漓、豐富且多彩多姿的畫面，彷彿徜佯於大自然的靜謐中。

為提供開放、友善的藝文交流環境，樹林地政事務所定期舉辦藝文作品展覽，希望藉由多面向的藝文作品展出，給予大眾不同的視覺享受，也期望到所的民眾能多多給予建議，一同營造優雅且富有人文涵養的洽公環境。

(中時 )