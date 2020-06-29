老字號建商大華建設（2530），經營權確定「易主」！今（29）日召開董事會選舉董事長結果，市場派掌握完全優勢，董事長、總經理，雙雙換人，市場派大股東萬安生命前總裁吳珅篁、寶佳機構「少東」林家宏人馬所提名的董事當選人－中華票券金融股份有限公司董事鄭斯聰，當選大華建設新任董事長；至於總經理，則由鴻築建設公司董事長吳裕國接任。

華建今天下午召開董事會，並完成新任董事長改選。林家宏人馬的鄭斯聰，當選新任董事長；董事會推選新任總經理，由吳裕國接掌。

吳珅篁發布新聞稿指出，今天大華建設改選董事會，由吳珅篁提名的鄭斯聰，推選為董事長，總經理的指派，為寶佳機構專業人士，期待對大華建設耳目一新更上一層樓，能為股東創造更大的利益，領導統御所有的公司人事物資源，成為上市的建設公司前段班符合股東的期待！散盡企業責任，美化市容，為台灣創造經濟繁榮，成為企業的標竿。

至於華建，則表示，外界關心的經營權之爭，純屬市場傳言及臆測，華建沒有任何評論。至於原董事長兼總經理李進益，目前不清楚未來動向，股東權利行使及董事職責履行，都是依照法令辦理，尊重合法改選的結果。

(工商 )