政府振興三倍券方案將於2020年7月1日開放綁定，各家支付業者均相繼祭出超殺加碼回饋，爭取民眾青睞。一卡通公司29日公布振興券加碼回饋方案，除一卡通公司自身加碼外，同步攜手各大銀行、各縣市商圈及合作通路共同加碼。

民眾只要至LINE Pay主頁或「一卡通振興三倍券平台」登錄綁定LINE Pay Money，2020年7月15日起消費達振興三倍券條件3,000元，前1萬名可享早鳥禮LINE POINTS 400點回饋，同時可再疊加各大通路的LINE POINTS 點數回饋活動。

另9月底前累積消費滿5,000元，還可參加LINE POINTS 5,000點的抽獎活動，再加上政府回饋的2,000元以及通路點數回饋活動，有機會獲得最高8,000價值總回饋。

此外，LINE Pay Money也針對台中、台東、花蓮、屏東、台北、新北等商圈推出至少LINE POINTS 6％點數回饋的優惠，讓民眾的回饋無「現」放大，振興活動期間也會陸續增加活動場域推出優惠活動。

一卡通公司表示，凡選定LINE Pay Money消費達振興三倍券門檻3,000元的用戶，不限名額都可領到LINE POINTS 100點，針對早鳥前1萬名達成條件的用戶，再加碼回饋LINE POINTS 300點共可領到400點，趕不上超早鳥優惠的用戶，也享有前8萬名加碼回饋LINE POINTS 100點即共可領到200點。若LINE Pay Money連結聯邦、永豐、郵局、高銀、彰銀、兆豐等指定儲值銀行可再享最高200元回饋。振興三倍券綁定LINE Pay Money的用戶，如於9月底前累積消費達5,000元，還可再參加抽獎活動，共有200名幸運兒將有機會抽中LINE POINTS 5,000點，而LINE POINTS一點可抵一元，等於再賺了5,000元的購物金。

一卡通也串聯通路合作夥伴，首波於7-ELEVEN、全家便利商店、漢堡王、MOS漢堡、美麗華影城、屈臣氏、康是美及美廉社等商店使用LINE Pay Money，最高再享回饋率超過10％的LINE POINTS點數回饋，爾後也將分波段陸續推出不同商店加碼活動嘉惠用戶。

另一方面一卡通積極與各縣市政府合作，針對商圈使用LINE Pay Money同步祭出優惠活動，於台中、台東、花蓮、屏東、台北及新北等商圈推出6％回饋，一起攜手活絡商圈消費，讓消費者走到哪、買到哪、賺到哪，輕鬆享有更多疊加優惠。

關於一卡通電子票證的部分同樣可綁定政府振興方案，包含敬老卡、學生卡及一卡通聯名卡等一卡通記名卡，2020年7月1日起可於「一卡通振興三倍券平台」登錄綁定，7月15日起完成消費3,000元可於超商靠卡領取政府回饋的2,000元，9月底前達振興條件者可參加一卡通抽獎活動，抽一卡通儲值金666元共150名，若綁定王道一卡通簽帳金融卡再加碼回饋150元。此外，指定聯名卡於全國加油站、美廉社、全聯、小北百貨等商店另可額外享有5～10％等優惠。

一卡通總經理程子箴說，一卡通或LINE Pay Money使用範圍包括全國連鎖通路、交通，以及夜市商圈、中小型店家等逾廿萬個通路據點，選用LINE Pay Money或一卡通綁定振興三倍券，使用範圍廣，對民眾或商店無找零及現金接觸的困擾，同時可享受一卡通提供「不只三倍」的優惠，可說是振興方案支付工具首選。

(工商 )