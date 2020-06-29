近年來，投資市場對「永續」（Sustainability）的態度已經顯示，它不再只是投資「話題」，而是逐漸成為投資「工具」。有鑒於此，施羅德投信以其集團長達20年的經驗以及資源，首次攜手政治大學，於今年上半年開辦「永續金融與商品創新」的3學分課程，邀請集團永續投資專家成為課座講師，當面為台灣碩士學生實務分享，並於期末舉辦分組競賽。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，社會企業責任的概念發展已久，但實踐在投資方法上，以歐洲為濫觴，所謂「永續投資」的概念從歐洲延伸至全球，近幾年已成為顯學。新冠肺炎的爆發恰好提醒了人們，環境與社會的問題將會演變為財務風險，投資人更需要懂得做好投資決策管理。而施羅德投資集團早已將永續的概念整合至旗下各資產的投資流程中，並創建多種「影響力投資」工具作為實踐。希望藉由首度攜手政治大學合辦永續投資課程，讓此概念從教育階段就開始扎根，幫助培養台灣在地人才。

投資市場從關懷環境、社會以及勞工議題等的ESG（Environment, Social and Corporate Governance，指環境、社會與公司治理），再到與股東權益、影響力投資（Impact Investment）相關的永續投資概念，近幾年已然發展為顯學，也成為風險管理的重要一環。

政治大學商學院看準此風潮，也陸續於學院內開設相關課程。而施羅德投資集團自1998年便開始著墨永續投資議題、並連續五年獲得聯合國責任投資原則（PRI）的A+最高評比，可說是在此領域的佼佼者。因此自今年開始，政治大學則攜手施羅德台灣，期望藉由其國際資源以及實務經驗，一同培養台灣在地人才。

此名為「永續金融與商品創新」的碩士班3學分課程，是政治大學首次與國際資產管理集團開辦的實務學分課程。此課程為政治大學商學院楊曉文教授主持，並與施羅德投資集團兩位投資專家：時任投資長的陳朝燈以及日本股票團隊產品研究主管Taku Arai共同擔任講師，於今年二月開課，其中雖歷經新冠肺炎衝擊，但透過視訊設備等輔助，於日前順利落幕。

在期末的學生競賽中、擔任評審的謝誠晃表示，在過去提及ESG，多是與企業的自我規範和道德良心做連結，但發展至永續投資，則是透過量化的財務流程，真正揭露出可具比較性、標準化的數據分析，幫助投資人做出更好的投資判斷，也建立了企業和投資人、股東、員工之間的新連結，也是落實ESG的最佳方式。

因此看到，永續投資已越來越受專業投資人重視。施羅德集團連續三年調查全球650名、總資產超過25.4兆美元的機構投資人發現，在2017年，不認同永續投資的法人比例有23％，但至2019年，則僅為10％。

歐洲市場發展較早，但亞洲市場也越來越重視永續投資議題。在2019年的調查中，就有約達7成（67％）的亞洲法人預期，下個五年，永續投資在他們的投資決策中將扮演愈來愈重要的角色。

施羅德永續投資團隊也發現，亞洲企業愈來愈主動想要了解如何解決ESG（環境、社會、公司治理）問題，以及如何在這些領域為投資人提供透明度。因為企業已經意識到，要成為全球成功典範，就需要在營運的所有領域（包括擁抱ESG）達到一流，永續投資不再只是「可有可無」（nice to have）的標準，而是企業經營極其重要的一環。

而施羅德投資集團對永續投資的投入，可以從建立自己的分析工具看出，重要是找出影響企業表現的因子 – 也就是所謂的「影響力投資」（Impact Investment）。

謝誠晃解釋說，坊間有太多ESG的評鑑機構，然而各機構的標準不一、結果也不一致，因此施羅德很早就開發自己評比標準，並開發一系列投資工具，以數據以及量化的方式作為憑證，目標在2020年導入所有旗下的商品。

此獨特、專門的各類投資工具，發揮了施羅德「影響力投資」（Impact Investment）的優勢。例如集團內知名的SustainEX模組，便以約50項指標，分析了高達9,000間全球企業，了解其在氣候、薪資、稅務、法規等變化下，這些企業會產生的成本變化，進而影響獲利表現。

另外，還有產業（Context）模組，專門分析產業鏈變化以及投資人關係；還有氣候變遷儀錶板（Climate Progress Dashboard）、碳排放風險預測（Carbon Value at Risk）等等模組，都是說明了在「影響力投資」上，施羅德有其領導地位。

謝誠晃指出，剛好今年新冠疫情的爆發促使政府、企業與個人的反應成為焦點，媒體和消費者的關注都放在危機期間企業如何對待利害關係人。施羅德選擇在今年攜手政治大學舉辦永續投資課程，除了觀察到永續投資在亞洲的關注度逐年提升，更是因為在後疫情世代，永續投資的需求將明顯比以往來得更迫切。

(工商 )