27日晚間8點左右，桃園中壢火車站發生一起疑似女童被性騷擾的事件。一名吳姓女子帶著3歲女兒到中壢火車站搭車，身後突然冒出一名陌生男子，靠近女兒迅速彎下腰，兩手捧著吳姓女子女兒的臉，嘴對嘴「啵」的一聲親了女童一口後就快步離開，讓吳女完全來不及反應。吳女事後將是發經過PO在臉書，表示相當自責、生氣，也提醒住中壢的媽媽們，經過火車站要多多保持警惕！

吳女在臉書上發文表示，27日晚間8點左右，她帶著3歲女兒到中壢火車站準備搭車回台北，當時她剛從娘家媽媽的車上下車，一手拿行李、一手牽女兒，走沒幾步就突然冒出一名陌生人，彎腰、雙手捧著女兒的臉快速嘴對嘴，「啵」的一聲親她一口，人轉身就走了。當下雖然立刻將女兒拉開，但也已來不及。

中壢警方在中壢火車站周邊訪查相關人員、店家，設法追查性騷擾女童的陌生男子。（圖／翻攝畫面）

而該名男子親了女兒離開時，一名女子走過轉頭看著她，吳女猜測對方應是「外籍移工」，嘰哩呱啦地可能是外籍移工對著那名男子說話，又回頭看了吳女一眼，2人都笑了一下繼續往中壢火車站裡面走，當時她整個人驚慌害怕，車站裡外滿滿都是外籍移工，台灣的計程車司機都在看著她，沒有人有任何反應。

吳女事後帶著女兒過馬路到對面，用叫車APP叫了一輛計程車準備回台北，上車後開始幫女兒漱口、濕紙巾擦嘴巴，上車之後回想剛剛的過程，還打電話給姊姊、老公、爸爸報警，但因為被嚇得語無倫次，話都說不好，吳女的老公只能在電話另一頭反覆問「妳慢慢講，妳再說一次，妳說什麼。」

後來吳女打110報警，但因為吳女母女倆已經坐上計程車回台北，警員便建議她可就近到台北的派出所報案。吳女感到自責又傷心，表示自己平常都會要求女兒戴口罩，但因為疫情趨緩加上當天天氣很熱，就沒有要女兒戴口罩，直呼自己實在太失職！也生氣為什麼能有這種人，對著一個3歲小女孩性騷擾。同時擔心那個陌生人會不會有什麼疾病傳染給女兒。

最後更提醒帶孩子出門的媽媽們，要小心注意，住中壢的媽媽經過火車站也要保持警惕！中壢警方則表示，已擴大調閱周邊監視器、並訪查當時周邊人員、店家，以還原現場追查嫌疑人。

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(中時電子報)