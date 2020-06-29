日本一名45歲男子三橋源一在「忍者之鄉」三重縣的三重大學就讀了2年忍者碩士課程，近日終於完成學業，成為第一位「忍者碩士」畢業生。

根據日媒報導，位於三重縣的伊賀市是忍術的發源地之一，而三重大學於2017年成立全球第一間國際忍者研究中心，隔年2月則開設「忍者與忍術」碩士課程，讓該校學生就讀。

出生於於大阪的三橋源一，自高中開始學習中國功夫及日本少林拳法（ShorinjiKempo），之後進入京都大學研究農村開發。由於三橋源一曾在南美和非洲經歷的危險，因此讓他有了學習防身術的念頭，所以他於26歲時拜訪戶隱流忍術道場「武神館」，並開始對伊賀忍者產生興趣。

而三橋源一在攻讀忍者學位的2年期間，除了研究忍者相關史料外，也在自己開設的道場教忍術及種植大米、蔬果，同時還經營了一間旅館。

三橋源一表示，自己將會繼續攻讀博士學位，希望能讓忍者成為「觀光資源」，讓當地以忍者的相關遺址推動觀光，振興社區。

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(中時電子報)