1名泰國男子寂寞難耐，前往KTV找應召女一同前往摩鐵開房，但是當男方寬衣解帶後，女郎驚見男子「那話兒 」太過於巨大，大聲尖叫後往房外跑走，男子氣極敗壞追了出去要抓回女郎，店家經理為保護員工，竟持槍朝向男子射擊而導致男子受傷。

此名泰國男子到KTV尋找應召女相陪，因酒精催化之下性慾大發，和應召女談攏後，共同到摩鐵開房進行床戰，但男子脫去全身衣物後，他露出下半身「那話兒 」女郎一見巨物恐無法承受，大聲尖叫「我會被搞壞」，立即轉身往房門外跑出，男子誤以為被看不起太小，憤而要跑出追回女郎理論，店家經理觀看到員工驚慌跑出且男子跟追在後，為保護員工心切，立即拿出手槍朝向男子射擊，導致男子腹部中彈，所幸緊急送醫已無大礙。

法院審理時，認為店家經理因有意拿槍射傷他人，並未有任何許可及證照下持有槍械，將會被地方檢察官提出進一步的起訴。

(中時電子報)