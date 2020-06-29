藍委佔領議場落幕，總統府副祕書長李俊俋今天表示，此次行動從原先號稱的3天3夜變成19小時快閃落幕，正是由於這次行動的正當性不足所致。呼籲國民黨，回歸理性討論，方能有助朝野共同解決問題。

李俊俋在臉書發文指出，本屆他雖不再擔任立委，但仍持續關心這次國民黨攻佔立院的行動，而從原先號稱的3天3夜變成19小時快閃落幕，正是由於這次行動的正當性不足所致。

他也點出其中原由，包括：

第一，國民黨一邊享受花媽當年拼搏民主的成果，一邊在立院內外透過非理性的抗爭、惡意攻擊花媽，這種不合理的訴求及手段，扭曲公民不服從的實質意義。

第二，本屆臨時會待處理議題，不單有監委人事同意權，更有考試委員及NCC委員；而考監兩院人事同意權的審查過程，更需經由程序委員會列案、公聽會、全院委員會審查、院會投票等四道程序，當中排入程序委員會列案最慢需要5天前發開會通知，也就是說，即便今日順利開會，也要7月6日才能安排公聽會，這對7月31日任期期滿的監察委員，確有時間上的急迫性，更彰顯立院依循憲法，行使同意權的必要性。

第三，依循「大法官釋字第632號解釋」，總統必須提名監委，同時立法院須對監委名單行使同意權之審查，然而對此國民黨卻帶頭違憲，正當性更顯不足。

第四，本次臨時會尚需處理前瞻二期預算、農田水利法等，強行杯葛臨時會審查各項法案，將影響國家前進的腳步。

第五，國民黨企圖透過本次攻佔主席台，緩解自身黨內對於「考監廢除」、「九二共識」等議題的矛盾，尤其透過激化轉移焦點的作為，難獲大眾共鳴，更無助國家團結。

最後，他再次呼籲國民黨，回歸理性討論，方能有助朝野共同解決問題，至於考監存廢等修憲議題，「歡迎在修憲時提出版本以利共同討論，實質改善國家體制，讓台灣更向前邁進」。

(中時 )