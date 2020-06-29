國民黨高雄市長參選人李眉蓁29日傍晚宣布競選團隊，已故議長許崑源遺孀林絲娛出任主委，黨籍議員均是委員，協助地方組織；此外，總幹事為前立委江玲君，副總幹事年輕化，除立委吳怡玎外，在地青年黃韻涵、許烜彰、雷宏毅加入力挺。
據了解，李眉蓁原先規畫高雄黨籍議員組成發言人團，可能多達30幾人，但下午黨祕書長李乾龍親自拍板，將議員們改列競選團隊委員，未來各議員服務處皆是後援會，全力協助選戰組織工作；而榮譽主委邀請前立法院長王金平出任、副主任委員陸淑美、曾麗燕、莊啟旺。
總幹事江玲君曾任立委、南服中心執行長，是國民黨在地栽培的年輕一輩，與李眉蓁也熟識多年，被邀請出任團隊總幹事，副總幹事包括不分區立委吳怡玎、陸淑美之女黃韻涵、高雄市玉皇宮董事長許文良的兒子許烜彰、漁業界大老雷祖剛之子雷宏毅，皆是年輕人。
發言人部分，除了曾任國民黨青年團總團長呂謦煒、高市議員陳美雅、邱于軒外，前高市新聞局長鄭照新也入列，更受矚目的則是台南市議員謝龍介最後答應出任發言人，並擔任發言人團召集人。
此外，為強調李眉蓁是最年輕的高雄市長參選人，競選團隊另設青年團，找來前高市青年局長林鼎超擔任團長，未來將協助李眉蓁規畫青年政見。
(中時 )
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