前高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台各地都有民眾發起罷免綠營民代的活動，民進黨桃園市議員王浩宇也是目標之一。「罷免王浩宇」臉書粉專昨(28)日宣布，「罷王」總部將於6月30日舉行成立大會，而發起人也將會首度現身，並表示，「浩剿的戰鼓已正式響起」。

「罷免王浩宇」粉專表示，罷免王浩宇總部將於6月30日星期二上午9點正式成立，地點位於中壢區中原路89號，並呼籲，「只要你認同罷免王浩宇，認同我們的理念，誠摯地邀請你來參與我們的成立大會，不分顏色，只問是非」。同時拋出重磅消息，指罷免王浩宇運動發起人也會首度現身，並說明整個「罷王」行動的規劃及目標。

此外，該粉專還指出，他們一直都是玩真的，請大家不要懷疑，同時也歡迎媒體採訪。而除了原本的「罷王別譏，光榮中壢」口號之外，該粉專還在文末tag「浩剿的戰鼓已正式響起」。

網友們則回應，「台灣已經成為一言堂了，很期待能看見光明，中壢人加油」、「拜託中壢人這次大團結，大家告訴大家」、「中壢人要加油，中壢不需要一個被移送五次紀律委員會的議員」、「中壢大盛事！！分享起來」。

「罷免王浩宇」總部成立消息。(取自)臉書

(中時電子報)