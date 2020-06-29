界面新聞引述俄羅斯衛星通訊社29日消息，美國國防部已擬定可以施加新制裁的中國大公司名單。這份名單包含20家中國公司，指認其「屬於或處於中國人民解放軍控制之下」。

此前，《環球時報》援引美國媒體報導說，五角大樓24日在一封寫給國會議員的信中提交了上述「在美國開展業務的中國軍事公司」清單，其中包括中國航空工業集團、中國航太科技集團、中國航太科工集團、中國電子科技集團、中國南方工業集團、中船重工、中船工業、中國北方工業集團、華為、海康威視、浪潮集團、中國航空發動機集團、中國鐵建、中國中車、熊貓電子、曙光資訊產業公司、中國移動、中國電信、中廣核和中國核工業集團。

對此，大陸外交部發言人辦公室回應稱，關於美方無端打壓中國企業的問題，中方已多次表明立場。願再次強調，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業違背了美方一貫標榜的市場經濟原則，中方對此堅決反對。

(旺報 )