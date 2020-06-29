美國總統川普日前邀請南韓、俄羅斯、澳洲及印度加入七大工業國組織(G7)峰會，但日本首相安倍晉三反對南韓參加。南韓青瓦台一幕僚今日痛批日本此舉，認為日本慣於禍害鄰國、拒不認錯反省，這次反對南韓參加G7峰會更是無恥至極。

根據韓聯社報導，國際社會（尤其是發達國家）早已了解日本遇韓必反，因此日方的阻撓不會對G7成員國對於擴大G7以及邀請南韓加入的構想產生任何影響。該名官員譴責日本「無恥的程度是全球前幾名」。

川普今年5月底宣布，2020年G7峰會延至今年9月，會中將討論「中國的未來」，也希望邀請南韓、俄羅斯、澳洲及印度等4個非會員國加入G7，擴增為G11，被外界解讀為有意組織「反中聯盟」。但日本共同社卻指出，日本政府擔心南韓對朝對中的姿態不同於七國集團，因此安倍政府向美國表達了維持G7現行體制的立場。

此外，青瓦台抨擊日本有意抵制南韓貿易代表俞明希競選世貿組織（WTO）秘書長，在歷史問題上也毫無反省態度。青瓦台抨擊日本扭曲歷史，無視二戰期間強徵韓籍勞工。

日本軍艦島以明治工業革命遺址申遺成功，被列為世界文化遺產。南韓常駐聯合國教科文組織代表團大使金東起25日表示，目前已向21個世界遺產委員會成員國反映日本違背承諾。日本2015年申遺時，曾向韓方承諾成立資訊中心紀念二戰時強徵的韓籍勞工，但申遺成功後卻違背承諾。韓國外長康京和22日也致函要求《世界遺產名錄》把日本明治工業遺址除名。

(中時 )